Le Directeur général de l’Edition au sein de la l’Autorité de l’édition, de la littérature, de la publication et de la traduction, Bassam Bin Abdallah, a déclaré à l’agence TAP, que la Foire internationale du livre de Riyad constitue une plateforme complète qui vise à dépasser la pensée de l’achat uniquement de livres, mais est devenue une expérience complète en matière de savoir, alliant à la fois la littérature, la pensée et les arts.

Il a déclaré que l’Autorité s’est assurée de surmonter tous les défis logistiques et organisationnels, notant l’augmentation de la superficie globale allouée à cette édition organisée sur 50.000 m2, par rapport aux 32.000 m2 alloués lors de l’édition précédente, outre l’augmentation du nombre des maisons d’éditions et des parcours intérieurs visant à améliorer l’expérience des visiteurs, afin de leur fournir un environnement propice pour découvrir les publications les plus récentes du monde entier.

Il a ajouté que l’exposition comprend une zone d’affaires dédiée aux échanges commerciaux entre les maisons d’édition locales et internationales permettant la signature d’accords de distribution et des partenariats culturels, contribuant à exporter la culture saoudienne dans le monde et à importer les dernières publications vers le Royaume, renforçant ainsi le positionnement de Riyad au niveau de l’industrie mondiale de l’édition.

Il a relevé la participation de nombreuses maisons d’édition tunisiennes à l’édition 2025 à l’instar des éditions précédentes, saluant cette présence qui constitue une opportunité pour les lecteurs du Royaume et plus particulièrement pour les étudiants ainsi que les chercheurs, pour faciliter l’accès aux études, aux recherches et à la littérature tunisienne en général.

Evoquant le secteur l’édition en Arabie saoudite, il a expliqué que l’Autorité de l’édition, de la littérature, de la publication et de la traduction agit en tant que législateur et régulateur pour stimuler le secteur, en étudiant la situation de l’édition, de la traduction et de la littérature, en identifiant également les lacunes et les défis, pour lancer des programmes de soutien financier et de formation pour développer l’écosystème des affaires.

Il a indiqué que l’Autorité mesure en permanence le portée de ces programmes afin de les développer ou de les remplacer par des solutions adaptées conformément à la Vision 2030 du Royaume, pour augmenter la contribution des secteurs de la littérature, de l’édition et de la traduction au produit national brut.

Selon le directeur général de l’édition saoudienne, le royaume vise à participer aux plus importantes foires internationales du livre, dont la Foire internationale du livre de Tunis, selon une stratégie visant à reforcer la présence saoudienne dans les événements culturels internationaux et offrir ainsi une opportunité aux maisons d’édition locales de fréquenter leurs pairs, tout en échangeant les expériences dans l’industrie du livre et entre les intellectuels de divers pays.