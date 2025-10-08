L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé, mardi, à conjuguer les efforts de tous les intervenants (producteurs, transformateurs, exportateurs) pour assurer la réussite de la saison oléicole 2025, et ce, lors de la réunion de son bureau exécutif élargi, tenue samedi, à Kairouan.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, l’UTAP a également exhorté l’Office national de l’Huile à assumer son rôle de régulation de ce secteur stratégique et appelé les banques à fournir les financements nécessaires aux différents intervenants.

L’Union agricole a, par ailleurs, proposé d’orienter une partie des subventions allouées aux huiles végétales importées, au soutien de la consommation de l’huile d’olive et d’explorer de nouveaux marchés d’exportation.

Sur un autre plan, l’UTAP a souligné la nécessité d’engager les préparatifs nécessaires à la saison des dattes, et de fixer un prix de référence avantageux pour les producteurs, dans les plus brefs délais.

S’agissant des grandes cultures, l’UTAP a mis l’accent sur l’impératif de valoriser les semences sélectionnées disponibles et de fournir aux agriculteurs les engrais nécessaires.

Evoquant le rôle important joué par les autorités dans la lutte contre la pêche illégale, l’Union a appelé à revoir le système de terminaux de surveillance des navires de pêche.