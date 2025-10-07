La Consulat général de Tunisie à Bologne organise, le mercredi 14 octobre 2025, une conférence-débat intitulée « Ces Italiens de Tunisie : trajectoires d’une migration méditerranéenne et d’une citoyenneté mondiale ». Cet événement s’inscrit dans le cadre des activités de diplomatie culturelle menées par la représentation consulaire tunisienne en Italie, visant à renforcer les liens de coopération et de mémoire partagée entre la Tunisie et l’Italie.

La rencontre se tiendra à Bologne en partenariat avec la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté mondiale », de l’Université de Bologne et en collaboration avec la Municipalité de Bologne.

Le programme comprend des interventions académiques et culturelles de haut niveau.

Une conférence sera également donnée par Mme Marinette Pendola, auteure de quatre romans autobiographiques retraçant l’histoire des Italiens en Tunisie. La séance sera suivie par la projection du film documentaire « Il posto degli ulivi » de Marcello Bivona, suivi d’un débat avec l’écrivaine.

Cette initiative vise à valoriser la mémoire commune tuniso-italienne, à explorer les dynamiques migratoires méditerranéennes et à promouvoir une citoyenneté mondiale fondée sur le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.