La résaison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur a démarré ces derniers jours avec un ensemble d’indicateurs positifs, notamment la réouverture d’un hôtel dans la ville de Tamaghza, fermé depuis de nombreuses années, en plus un autre hôtel 4 étoiles dans la ville de Tozeur qui rouvrira ses portes dans les prochaines semaines.

Selon le commissaire régional du Tourisme Adel Sabita, le Resort touristique du désert a été officiellement acquise par le groupe international TUI, ce qui permettra d’attirer davantage de touristes d’Europe et d’autres pays.

Il a précisé à l’Agence TAP que le groupe entamera la gestion et le réaménagement de cette station touristique vers le mois de novembre prochain.

Par ailleurs, la même source a rappelé qu’une série d’événements sont programmés dans la région avant la fin de l’année, notamment la deuxième édition du Salon International du tourisme Saharien et Oasien (2 au 4 décembre), un événement promotionnel qui contribue à la conclusion de partenariats entre professionnels tunisiens et étrangers, en particulier en matière du tourisme saharien.