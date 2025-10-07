Une rencontre sur le nouveau cadre juridique régissant les contrats de travail, instauré par la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, sera organisée samedi 11 octobre dans le gouvernorat de Sfax. Cet événement est initié par le bureau régional de l’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) à Sfax.

La loi en question, approuvée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) le 21 mai dernier, interdit notamment la sous-traitance de la main-d’œuvre. Elle proscrit également le recours à des travailleurs par l’intermédiaire de tiers pour occuper des tâches principales au sein d’une entreprise.

L’exposé, lors de cette rencontre, sera animé par Lotfi Sarih, ancien inspecteur principal du travail et ancien chef de l’unité de contrôle à l’inspection du travail.