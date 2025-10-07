La Société tunisienne de gériatrie et de gérontologie (STGG) tiendra les 11 et 12 octobre 2025 à Hammamet son 4ᵉ Congrès national de gériatrie et de gérontologie sous le haut patronage du ministre de la Santé Mustapha Ferjani.

Placé sous le thème « Le mouvement… Notre vie n’est que mouvement », ce congrès se veut un lieu privilégié d’échanges scientifiques entre gériatres, professionnels de santé et tous les acteurs engagés dans la prise en charge globale de la personne âgée.

Le programme scientifique s’annonce particulièrement riche avec des conférences plénières, des symposiums, des ateliers pratiques et des présentations d’e-posters animés par des experts tunisiens et internationaux venus notamment de France.

Les thématiques abordées couvriront les avancées en neurologie gériatrique, la cardiologie du sujet âgé, la nutrition, la cancérologie, la réadaptation fonctionnelle, les innovations thérapeutiques comme l’immunothérapie anti-amyloïde ou les iSGLT2, ainsi que la mise en œuvre du programme ICOPE de l’Organisation mondiale de la santé pour la prévention de la dépendance.

Le congrès comprendra également une assemblée générale élective de la STGG avec le renouvellement de son bureau directeur et se conclura par une cérémonie de remise des prix le dimanche après-midi.