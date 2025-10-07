Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué au Français Michel Devoret, professeur à l’Université de Yale, au Britannique John Clarke et à l’Américain John Martinis. L’annonce a été faite mardi par l’organisme responsable de la remise des prix. Cette récompense souligne l’importance de leurs travaux sur la mécanique quantique macroscopique.

Les recherches des trois lauréats portent sur l’étude des systèmes quantiques à grande échelle, contribuant à la compréhension des phénomènes quantiques dans des objets visibles et manipulables. Ces travaux ouvrent des perspectives pour les technologies quantiques et les applications dans le calcul et la mesure de précision, bien que le communiqué n’en précise pas les détails techniques. [à vérifier]

Profil des lauréats

Michel Devoret, professeur à l’Université de Yale, a développé des techniques expérimentales permettant de mesurer et contrôler des circuits quantiques à grande échelle. John Clarke et John Martinis, respectivement Britannique et Américain, ont apporté des contributions majeures dans l’étude de la cohérence quantique et des applications expérimentales. Leurs recherches combinent théorie et expérience pour explorer les limites de la mécanique quantique classique et macroscopique.

Impact et reconnaissance internationale

Le Prix Nobel de physique est l’une des distinctions scientifiques les plus prestigieuses, décernée chaque année à des chercheurs ayant apporté des contributions décisives à la compréhension de l’univers physique. Les travaux de Devoret, Clarke et Martinis sont salués pour leur rigueur et leur potentiel à transformer les technologies quantiques, ouvrant la voie à de nouvelles approches dans la physique expérimentale et appliquée.

Une étape dans l’histoire de la physique

En recevant ce prix, les trois scientifiques rejoignent une longue liste de physiciens dont les découvertes ont façonné la compréhension du monde. Leur reconnaissance souligne l’importance de la recherche collaborative et internationale dans les avancées scientifiques contemporaines.