Le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) a proposé l’Egyptien Khaled El-Enany au poste de Directeur général de l’Organisation pour un mandat de quatre ans.

“Cette proposition sera soumise le 6 novembre prochain au vote de l’ensemble des Etats membres de l’UNESCO, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui aura lieu à Samarcande, Ouzbékistan”, indique un communiqué de l’organisation onusienne publié ce lundi 6 octobre.

Une fois élu par la Conférence générale, Khaled El-Enany succèdera mi-novembre à Audrey Azoulay. Cet éminent égyptologue et ancien ministre du Tourisme et des Antiquités parfaitement trilingue (arabe, français et anglais) deviendra alors le premier arabe à occuper le poste de directeur général de l’Unesco et le deuxième Africain après le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow (1974-1987).

Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est un éminent égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Hélouan, où il enseigne depuis plus de trente ans. Il a occupé les fonctions de vice-doyen de la Faculté du Tourisme et de l’Hôtellerie, directeur du Centre d’apprentissage ouvert et chef du département des guides touristiques. Il est titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France), où il a été professeur invité à plusieurs reprises.

Il a dirigé le Musée national de la civilisation égyptienne (2014‑2016) et le Musée égyptien du Caire (2015‑2016). De 2016 à 2022, il a exercé les fonctions de ministre des Antiquités, puis de ministre du Tourisme et des Antiquités de la République arabe d’Égypte.

Il est membre de plusieurs sociétés savantes internationales. En novembre 2024, il a été nommé ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Il est titulaire de plusieurs distinctions internationales.

Avec 194 États membres, l’UNESCO contribue à la paix et à la sécurité en promouvant la coopération multilatérale dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, de la communication et de l’information. L’UNESCO coordonne un réseau de plus de 2 000 sites inscrits au patrimoine mondial, de réserves de biosphère et de géoparcs mondiaux ; de plusieurs centaines de villes créatives, apprenantes, inclusives et durables ; et de plus de 13 000 écoles associées, chaires universitaires, centres de formation et de recherche, avec un réseau mondial de 200 Commissions nationales.

Basée à Paris, l’Organisation dispose de bureaux dans 54 pays et emploie plus de 2 300 personnes.