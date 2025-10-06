La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, alors que le “shutdown” du gouvernement fédéral entre dans son sixième jour sans accord budgétaire. Les investisseurs ont choisi de se concentrer sur les valeurs technologiques et notamment celles liées à l’intelligence artificielle (IA), moteur de la séance.

Les indices dans le vert

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 32,52 points (+0,07%) à 46 790,80 points. L’indice élargi S&P 500 progressait de 0,29% à 6 735,35 points, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s’appréciait de 0,50%, soit 114,16 points, à 22 894,67 points.

Malgré la paralysie partielle de l’administration fédérale, les marchés n’ont montré aucun signe d’inquiétude majeure. Les opérateurs privilégient les perspectives de croissance dans des secteurs jugés stratégiques, en particulier celui de l’intelligence artificielle, qui continue de susciter l’intérêt des investisseurs institutionnels.

Un impact limité du shutdown

Le “shutdown”, en vigueur depuis mercredi dernier, n’a pour l’heure pas pesé sur la tendance. Toutefois, il a retardé la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques clés, notamment le rapport sur l’emploi prévu vendredi.

Des données alternatives publiées la semaine précédente ont indiqué des embauches modérées, renforçant les anticipations d’une baisse de 25 points de base du principal taux directeur de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion. Les marchés espèrent ainsi un assouplissement monétaire susceptible de soutenir la dynamique boursière.