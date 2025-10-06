Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, qui se déroule actuellement au Chili, est désormais connu. Seize sélections restent en lice pour décrocher une place en quarts, avec des affiches prometteuses programmées du 7 au 10 octobre dans les villes de Valparaíso, Santiago, Talca et Rancagua.

Ouverture mardi avec Ukraine – Espagne

Les huitièmes débuteront mardi 7 octobre par une opposition entre l’Ukraine et l’Espagne, à Valparaíso. Deux formations solides qui ont impressionné lors de la phase de groupes et chercheront à confirmer leur statut de prétendantes.

Mercredi : Chili – Mexique et deux chocs de haut niveau

Le lendemain, mercredi 8 octobre, le Chili, pays hôte, affrontera le Mexique dans le même stade. L’ambiance s’annonce électrique devant un public acquis à la cause de la Roja.

La journée verra également deux affiches relevées : l’Argentine défiera le Nigeria à Santiago, tandis que la Colombie sera opposée à l’Afrique du Sud à Talca.

Jeudi et vendredi : France et Maroc en lice

Le jeudi 9 octobre proposera trois matches. Les États-Unis affronteront l’Italie à Rancagua. À Talca, le Paraguay croisera la Norvège. Enfin, la France retrouvera le Japon à Santiago dans une confrontation aux styles contrastés.

La dernière rencontre des huitièmes se jouera le vendredi 10 octobre à Rancagua et mettra aux prises le Maroc et la Corée du Sud, pour clore cette phase avant les quarts de finale.