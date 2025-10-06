Les recettes touristiques et les revenus du travail cumulé (transferts des Tunisiens à l’étranger) couvrent le service de la dette extérieure à hauteur de 120,9%, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT) publiés lundi 6 octobre 2025.

Le service de la dette extérieure (les tranches de remboursement de la principale de la dette et les intérêts) a atteint à fin septembre 2025,10549,2 millions de dinars (MD), enregistrant une légère baisse de 3,7% (contre 10,9 milliards de dinars à fin septembre 2024).

Ces évolutions reflètent un impact provisoire sur l’allégement des charges de remboursement de la dette publique, sachant que la régression du service de la dette extérieure permet d’alléger les pressions sur l’économie nationale, et de consacrer, par conséquent une grande partie des ressources financières à l’investissement dans des projets de développement ou à l’amélioration des services généraux.

S’agissant des revenus du travail cumulés, ils ont atteint 6485,9 MD à fin septembre 2025 et les transferts des Tunisiens à l’étranger ont enregistré une hausse de 8% par rapport à la même période de 2024 (pour atteindre 6 485,9 MD).

Les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 8,2% pour atteindre 6264,3 MD, à fin septembre 2025. Durant les 9 premiers mois de 2025, le total des transferts des Tunisiens à l’étranger et des recettes touristiques atteignent ainsi près de 12 750,2 MD, contre un service de la dette extérieure de 10 549,2 MD.

Les avoirs nets en devises ont atteint 24,2 milliards de dinars, à la date du 2 octobre 2025, soit l’équivalent de 105 jours d’importation, contre 25,3 milliards de dinars (114 jours d’importation) une année auparavant. Cette baisse est due à la hausse des importations en énergie et des produits alimentaires, en plus des besoins de financement du budget de l’Etat.