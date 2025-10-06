Deux opérations de greffe d’organes à partir d’un donneur âgé de 32 ans ont été réalisées avec succès, le week end dernier à Kairouan, grâce à une coordination médicale entre les hôpitaux Ibn El Jazzar de Kairouan, Fattouma Bourguiba de Monastir, Sahloul de Sousse et Charles Nicolle de Tunis et ce, sous la supervision du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes.

Selon un communiqué du ministère de la santé, la famille du donneur a choisi de transformer la perte en espoir, en permettant de sauver des vies.

Le ministère a salué le professionnalisme des équipes médicales et du personnel de santé, ainsi que le courage et la noblesse de la famille du donneur, en rendant hommage à la mémoire et à l’humanisme du défunt.