Tunis, 5 octobre 2025 (TAP) – Dix Tunisiens ayant pris part à la flottille internationale «Soumoud», initiative visant à briser le blocus imposé à Gaza, sont rentrés dimanche à Tunis. Leur arrivée à l’aéroport international Tunis-Carthage a été marquée par une forte mobilisation populaire et une émotion palpable.

Accueil chaleureux à Tunis-Carthage

Les passagers rapatriés sont : Aziz Meliani, Noureddine Slaouej, Abdallah Messaoudi, Housemeddine Remadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abbassi, Lotfi Hajji, ainsi que le capitaine du navire Amsterdam, Mohamed Ali Mouhieddine, revenu plus tôt dans la matinée depuis la Turquie.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par des proches, des militants associatifs et des citoyens venus saluer leur engagement solidaire envers la population gazaouie.

Quinze militants encore détenus

Le retour des quinze autres Tunisiens encore retenus est attendu à partir de lundi, après leur libération par les autorités d’occupation à la suite de l’assaut mené le 2 octobre contre la flottille en route vers Gaza.

Interceptés en haute mer, les passagers avaient été transférés au port d’Ashdod, interrogés, puis placés en détention avant un rapatriement progressif coordonné par plusieurs organisations humanitaires.

Témoignages de détention et solidarité nationale

Selon Mohamed Amine Ben Nour, membre du comité de coordination de la flottille, la mobilisation observée à Tunis-Carthage traduit «un acte de solidarité envers Gaza meurtrie».

Il a indiqué que les militants encore détenus sont assistés par l’organisation Adala (Justice), qui assure leur suivi juridique devant les autorités israéliennes.

Les rescapés ont rapporté avoir subi des violences psychologiques et des conditions de détention dégradantes, notamment lors d’une visite du ministre de la Sécurité nationale de l’occupation, Itamar Ben Gvir.

Un retour progressif des participants

Le capitaine Mouhieddine a décrit une nuit d’assaut éprouvante à une quarantaine de milles des côtes de Gaza. Il a affirmé que les détenus avaient refusé de signer tout document autre que leur demande de rapatriement.

Le comité maghrébin de la flottille a annoncé parallèlement l’arrivée à Istanbul d’un vol transportant 137 militants libérés, dont dix Tunisiens.

