Tunis, 6 octobre (TAP) — Le temps s’annonce instable ce lundi, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des nuages parfois denses donneront lieu à de faibles pluies éparses sur le Nord du pays, tandis que le reste des régions connaîtra un ciel passagèrement nuageux.

Vent soutenu sur les côtes et les hauteurs

Le vent soufflera du secteur Nord, relativement fort à localement fort sur le Nord, les zones côtières et les hauteurs, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 60 km/h. Sur les autres régions, il sera modéré à relativement fort.

Mer agitée et houleuse au Nord

La mer sera très agitée à localement houleuse sur les côtes septentrionales, rendant les conditions de navigation difficiles pour les pêcheurs et les petites embarcations. Les autorités appellent à la prudence dans les zones exposées.

Baisse notable des températures

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales seront comprises entre 20 et 25°C sur le Nord, autour de 18°C sur les hauteurs de l’Ouest, et oscilleront entre 26 et 31°C dans le reste des régions. Ce rafraîchissement marque le retour d’un temps automnal sur l’ensemble du pays.