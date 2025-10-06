La sélection tunisienne de football a entamé, dimanche soir, son stage de préparation en vue des deux prochaines rencontres des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026.

Les Aigles de Carthage affronteront Sao Tomé-et-Principe et la Namibie les 10 et 13 octobre au stade Hammadi-Agrebi de Radès, pour le compte des 9e et 10e journées des qualifications.

Une première séance en effectif réduit

La première séance d’entraînement s’est déroulée dans une salle de sport de l’hôtel de la sélection nationale, à Gammarth.

Huit joueurs ont pris part à cette séance : Aïssa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Ben Larbi et Nourredine Farhati.

L’arrivée du reste du groupe est prévue lundi afin de compléter l’effectif avant le début des entraînements sur le terrain.

Une qualification déjà acquise

Déjà qualifiée pour le Mondial 2026, la Tunisie domine largement le groupe H avec 22 points. Elle devance la Namibie (15 pts), le Libéria (11 pts), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 pts chacun) et Sao Tomé-et-Principe, toujours sans point.

Cette phase de préparation vise à consolider la dynamique du groupe avant le coup d’envoi des deux dernières journées des qualifications africaines.