Le Bayern Munich continue son sans-faute en Bundesliga après six journées. Les Bavarois ont signé, ce week-end, une sixième victoire consécutive en s’imposant 3-0 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort.

Avec 18 points et 25 buts inscrits pour seulement 3 encaissés, le champion en titre domine largement le classement. Derrière, Dortmund (1-1 face à Leipzig) reste invaincu mais perd deux points précieux, tandis que RB Leipzig complète le podium.

Stuttgart, victorieux de Heidenheim (1-0), se hisse à la quatrième place, juste devant Leverkusen, tombeur de l’Union Berlin (2-0). En bas de tableau, Mönchengladbach et Heidenheim ferment la marche avec trois points chacun.

Le FC Cologne (10 pts) poursuit sa bonne série après sa victoire sur Hoffenheim (1-0), tandis que Hambourg s’est offert un large succès (4-0) contre Mayence.

Classement (après 6 journées) :

Bayern Munich 18 pts

Dortmund 14 pts

RB Leipzig 13 pts

Stuttgart 12 pts

Bayer Leverkusen 11 pts

FC Cologne 10 pts

(Derniers : Mönchengladbach, Heidenheim – 3 pts)