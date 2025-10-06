En 2026 Honda commercialisera, pour la première fois en Tunisie, les motos de la marque. Avec toutes les prestations dédiées.

Samedi 4 octobre, JMC, concessionnaire de Honda en Tunisie, a organisé au palais des Congrès à Tunis, une après-midi show à l’adresse de ses clients. Ce fut une belle démonstration de notoriété pour la marque. Et les fans de Honda ont été au rendez-vous. Et l’opération a servi de lever de rideau pour l’annonce de la commercialisation des motos, de toutes catégories, de Honda en Tunisie.

L’opération ‘’Thank You day’’

Sofiene Ajengui, DG de JMC, était dans un grand jour. En effet le ‘’Thank You Day’’ de Honda était un bel essai de reconstitution de l’ambiance d’un ‘’Grand Prix’’ avec des effets d’accompagnement réussis dont la projection, sur grand écran, de vidéos dédiées. Tout était et c’est bien naturel, à la gloire des performances des véhicules Honda. L’ensemble était assorti du slogan ‘’How we move you’’.

L’effet ‘’Power of Dreams’’

JMC s’est appliqué, à travers ‘’Thank You Day’’ à chauffer les esprits et à faire du teasing de sorte à ce que les vents décollent dés la commercialisation prochaine des motos. En effet les mots clubs des principales villes de Tunisie étaient bien là. Ils sont rassurés par l’annonce de la marque qui s’engage à fournir toutes les prestations nécessaires notamment les ateliers techniques et le stock de pièces de rechange.

Renforcer la coopération Tuniso Japonaise

Dans son intervention son excellence Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon à Tunis, considérait que cet évènement est une exhibition de la culture industrielle japonaise. Ce qui est, soutient-il, de nature à raffermir les relations commerciales entre le Japon et la Tunisie. Le diplomate se dit tellement impliqué dans cette tâche qu’il dit, avec une pointe d’humour, se faire l’ambassadeur de l’Huile d’Olive tunisienne au Japon. L’évènement fut agrémenté d’une démonstration de Kendo, à l’initiative de la Fédération tunisienne de cet art martial japonais. Cela a mis davantage de panache à ce nice gathering.