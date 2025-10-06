La 7e journée du Championnat de France de football, disputée ce week-end, a confirmé la hiérarchie en haut du tableau. Le Paris SG reste leader malgré un nul à Lille (1-1), tandis que Marseille et Strasbourg suivent à un point seulement.

Le Paris SG freiné à Lille

Le Paris Saint-Germain a concédé le nul (1-1) sur la pelouse du LOSC, un résultat qui lui permet néanmoins de conserver la première place avec 16 points. Les Parisiens comptent désormais une unité d’avance sur Marseille, vainqueur à Metz (3-0), et Strasbourg, large vainqueur d’Angers (5-0).

Marseille et Strasbourg en forme

L’Olympique de Marseille a confirmé sa dynamique avec une victoire convaincante à Metz (3-0), grâce à une attaque efficace et un bloc défensif solide. Strasbourg a brillé à domicile en infligeant une lourde défaite à Angers (5-0), confortant sa place sur le podium.

Lyon, malgré sa défaite à domicile face à Toulouse (1-2), reste à égalité de points avec les deux poursuivants (15 points).

Duel serré pour l’Europe

Monaco et Lens, auteurs de performances solides ce week-end — nul contre Nice (2-2) et victoire à Auxerre (2-1) —, suivent à deux points du podium. Lille, Paris FC et Toulouse complètent le top 10 avec des résultats mitigés. Rennes, accroché par Le Havre (2-2), perd du terrain.

En bas de tableau, Metz en difficulté

Metz reste lanterne rouge avec seulement deux points après sept journées. Angers et Auxerre ferment également la marche avec cinq et six points respectivement. Lorient, malgré sa victoire contre Paris FC vendredi (2-0), reste fragile défensivement.

Classement général (après 7 journées)

Paris SG — 16 pts

Marseille — 15 pts

Strasbourg — 15 pts

Lyon — 15 pts

Monaco — 13 pts

Lens — 13 pts