Des démarches sérieuses sont en cours en vue de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre la Tunisie et la Chine, a indiqué dimanche le représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Pékin, Anouar Chetoui.

« Une telle initiative permettrait de multiplier considérablement le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie », a-t-il estimé dans une interview accordée à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Pékin.

Selon lui, la Tunisie a accueilli près de 20 000 touristes chinois jusqu’au mois de septembre 2025, soit une hausse de 17,9 % par rapport à la même période de l’année précédente, précisant que l’Office s’attend à enregistrer entre 25 000 et 26 000 visiteurs chinois d’ici la fin de l’année.

Il a souligné que « cette amélioration reflète l’efficacité de la stratégie du ministère du Tourisme et de l’Office national du tourisme tunisien visant à promouvoir la destination tunisienne sur le marché chinois, considéré comme l’un des marchés les plus prometteurs du tourisme international ».

Actuellement, a-t-il dit, l’ONTT œuvre à l’élaboration d’un plan d’action promotionnel qui ambitionne de faire connaître la Tunisie sur le marché chinois, et ce, dans le cadre de la poursuite de ses efforts pour renforcer la présence tunisienne dans les différentes provinces de Chine.

Et d’ajouter que ce plan d’action sera axé sur la sur la mise en valeur du patrimoine immatériel et de la civilisation tunisienne, qui s’étend sur plus de trois mille ans, notamment à travers la participation à des salons internationaux et à de grandes manifestations culturelles en Chine.

Chetoui a, par ailleurs, indiqué qu’une série de rencontres avait été tenue avec des voyagistes chinois afin d’inscrire la Tunisie comme destination régulière dans leur programme d’activités, soulignant que des séances de travail avec des professionnels des régions du sud de la Chine avaient également été organisées pour renforcer la coopération touristique.

D’après le responsable, l’ONTT compte organiser, en décembre prochain, un voyage au profit des voyagistes chinois, afin de leur faire découvrir les principaux sites touristiques tunisiens et de mieux connaître les composantes de l’offre touristique nationale.

« La Tunisie accueillera prochainement des délégations de journalistes et d’influenceurs chinois dans le cadre de voyages promotionnels dédiés à la destination tunisienne. Il est également prévu qu’une personnalité chinoise de renom visite prochainement notre afin de promouvoir la destination dans le cadre de ces voyages », a-t-il mentionné.