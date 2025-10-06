Les salles d’opération de l’Institut Mohamed El Kassab d’orthopédie de la Manouba ont été équipées de six tables d’opérations modernes d’une valeur totale de 950 000 dinars, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Ces équipements seront utilisés dans les nouvelles salles d’opération du service des urgences et des services de chirurgie orthopédique pour adultes et enfants et de chirurgie de la main, ce qui contribuera à améliorer la prise en charge des patients et à réduire les délais d’attente pour les interventions chirurgicales.