Arsenal a pris seul la tête du championnat d’Angleterre à l’issue de la 7e journée, en s’imposant samedi face à West Ham (2-0). Les Gunners devancent désormais Liverpool et Tottenham dans un classement toujours aussi serré.

Arsenal solide, City à l’économie

Les hommes de Mikel Arteta ont dominé les Hammers grâce à deux réalisations nettes et précises, confirmant leur solidité défensive (seulement trois buts encaissés depuis le début de saison). Avec 16 points, Arsenal reprend la première place devant Liverpool, battu à Stamford Bridge par Chelsea (2-1).

Manchester City, de son côté, a renoué avec la victoire en allant chercher un court succès (1-0) sur le terrain de Brentford. Les Citizens grimpent à la 5e place (13 pts) et restent à portée du quatuor de tête.

Chelsea et Tottenham dans le rythme

Chelsea s’est relancé après deux contre-performances en dominant Liverpool au terme d’un match intense. Tottenham, désormais 3e, a confirmé sa montée en puissance en s’imposant à Leeds (2-1).

Bournemouth complète le top 4 après son succès face à Fulham (3-1) vendredi, une belle opération pour les Cherries qui poursuivent leur série d’invincibilité.

Everton et Newcastle confirment

Dimanche, Everton a battu Crystal Palace (2-1) et rejoint Chelsea à 11 points, tandis que Newcastle a dominé Nottingham Forest (2-0) à domicile. Aston Villa s’est imposé de justesse face à Burnley (2-1), alors que Wolverhampton et Brighton se sont neutralisés (1-1).

Classement et enjeux

Après cette 7e journée, Arsenal mène avec 16 points, suivi de Liverpool (15), Tottenham (14) et Bournemouth (14). En bas du tableau, Wolverhampton ferme la marche avec seulement deux points, précédé de West Ham (4) et Burnley (4).

Les quatre premiers décrocheront leur billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que les trois derniers seront relégués en Championship.