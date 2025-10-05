La troisième journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel s’est achevée dimanche avec les rencontres de la poule B.

Au terme du week-end, la CS Chebba et l’US Tataouine dominent la poule A, tandis que Kalaa Sport prend les commandes du groupe B.

Poule A : Chebba et Tataouine co-leaders

Samedi, la Chebba a signé une victoire précieuse à domicile contre l’ES Hammam-Sousse (2-1), confirmant sa solidité et son ambition de retrouver l’élite. Dans le même temps, l’US Tataouine s’est imposée sur la pelouse du RS Sfax (2-0) et partage désormais la première place avec le club sudiste (7 points chacun).

Le CS Hammam-Lif, le BS Bouhajla et le CS Msaken suivent à un point (6 pts), après leurs succès respectifs face au BS Bouhajla (2-1), au CS Hammam-Lif (1-2) et au SA Menzel Bourguiba (1-0).

Les formations du SC Ben Arous et de l’AS Agareb, avec 4 points chacune, restent au contact du haut du tableau.

Classement – Poule A (après 3 journées) :

CS Chebba 7 pts, 2. US Tataouine 7 pts, 3. CS Hammam-Lif 6 pts, 4. BS Bouhajla 6 pts, 5. CS Msaken 6 pts, 6. EM Mahdia 5 pts, 7. SC Ben Arous 4 pts, 8. AS Agareb 4 pts, 9. SAM Bourguiba 3 pts, 10. AS Mégrine 3 pts, 11. ESH Sousse 2 pts, 12. US Boussalem 2 pts, 13. RS Sfax 1 pt, 14. OC Kerkennah 1 pt.

Poule B : Kalaa Sport prend la main

Dimanche, dans la poule B, Kalaa Sport a conservé la tête du classement grâce à un match nul face à l’ES Bouchemma (1-1).

Derrière, plusieurs rencontres se sont soldées sur des scores vierges, notamment entre Moknine et Gafsa (0-0), Sakiet Eddaier et Ariana (0-0), Jelma et Jendouba Sport (0-0), ainsi que Redayef et Korba (0-0).

La seule large victoire du jour est à mettre au crédit de l’AS Kasserine, qui s’est imposée 4-1 contre l’Olympique de Sidi Bouzid.

Le S. Gabésien et Moknine suivent dans le haut du tableau avec 5 points, à deux longueurs du leader.

Classement – Poule B (après 3 journées) :

Kalaa Sport 7 pts, 2. SC Moknine 5 pts, 3. S. Gabésien 5 pts, 4. ES Sakiet Eddaier 5 pts, 5. CS Redayef 5 pts, 6. EGS Gafsa 5 pts, 7. US Ksour Essef 4 pts, 8. AS Kasserine 4 pts, 9. AS Ariana 4 pts, 10. ES Bouchemma 3 pts, 11. Jendouba Sport 3 pts, 12. AS Jelma 1 pt, 13. CS Korba 1 pt, 14. O. Sidi Bouzid 0 pt.