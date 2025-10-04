L’accès aux musées, sites et monuments sera gratuit ce dimanche 5 octobre 2025. L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a fait cette annonce. Cette gratuité célèbre le premier dimanche du mois.

Qui est concerné et comment en profiter

La gratuité s’applique à tous les sites, monuments et musées gérés par l’Agence. Elle concerne les citoyens tunisiens. Elle s’étend aussi aux résidents étrangers.

Pour en bénéficier, il faut présenter votre carte d’identité nationale ou votre carte de séjour.

Dates de Gratuité

Cette mesure est aussi valable à d’autres moments importants. L’AMVPPC rappelle les autres dates de gratuité :

Le 18 avril (Journée des sites et monuments).

Le 18 mai (Journée des musées).

Tous les jours fériés officiels.

Informations Pratiques

Les visiteurs peuvent consulter la liste des sites ouverts. Le site officiel est tunisiepatrimoine.tn. Les horaires d’ouverture varient selon les régions et le type de site.

L’Agence gère plus d’une soixantaine de musées et sites archéologiques dans le pays. Neuf de ces biens culturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’AMVPPC préserve et promeut le patrimoine national. C’est sa mission principale.