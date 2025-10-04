L’Étoile Sportive du Sahel (ES Sahel) a conforté sa position de leader du championnat Élite de handball à l’issue de la 8e journée, disputée samedi, en s’imposant face au Club Africain (26-22) dans un choc au sommet.

L’Étoile du Sahel prend le large

Grâce à cette victoire à domicile, l’ES Sahel compte désormais 21 points en huit matchs et conforte sa première place. Le Club Africain, battu à Sousse, reste deuxième ex aequo avec l’Espérance Sportive de Tunis et le CS Sakiet Ezzit, tous trois à 19 points.

L’Espérance, solide à la salle Zouaoui, a pris le dessus sur SC Moknine (33-24), tandis que Sakiet Ezzit s’est imposé chez lui contre EM Mahdia (29-26).

Succès pour Beni Khiar, match nul à Ksour Essef

Le BS Beni Khiar a remporté une victoire importante devant son public face à AS Teboulba (26-24), confirmant sa place dans la première moitié du classement avec 17 points.

À Ksour Essef, le duel entre le CS local et AS Hammamet s’est soldé par un score de parité (24-24), un résultat qui maintient les deux équipes dans la seconde moitié du tableau.

Jammel s’impose face au Stade Tunisien

Dans la salle du Bardo, le CHB Jammel a créé la surprise en battant le Stade Tunisien (36-33). Cette victoire permet aux Jammelis de revenir à hauteur de l’AS Hammamet (12 points chacun) et de respirer après un début de saison difficile.

Le Stade Tunisien, avec 14 points, reste en milieu de classement.

Classement après la 8e journée

ES Sahel – 21 pts (8 j)

Club Africain – 19 pts (7 j)

– Espérance ST – 19 pts (7 j)

– CS Sakiet Ezzit – 19 pts (8 j)

SC Moknine – 17 pts (8 j)

– BS Béni Khiar – 17 pts (8 j)

Stade Tunisien – 14 pts (8 j)

EM Mahdia – 13 pts (8 j)

– CS Ksour Essef – 13 pts (7 j)

AS Hammamet – 12 pts (8 j)

– CHB Jammel – 12 pts (7 j)

AS Teboulba – 8 pts (8 j)