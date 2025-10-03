La Ligue nationale du football professionnel, réunie vendredi, a infligé à l’entraîneur de l’EGS Gafsa, Jihed Zarrouk, 12 mois d’interdiction de banc et une amende de 10.000 dinars, pour avoir agressé un joueur de l’équipe adverse lors du match face au CS Korba disputé dimanche dernier à Korba (0-1) pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 2.

La Ligue a également transmis le dossier disciplinaire du président du club de Gafsa, Khaled Bannour, à la commission de discipline et de fair play de la Fédération Tunisienne de Football, en raison de son comportement envers l’arbitre lors du match ayant opposé son équipe à l’ES Bouchemma, le 21 septembre dernier pour le compte de la 1ère journée de la Ligue 2.

Par ailleurs, la Ligue a infligé plusieurs sanctions à l’encontre des clubs de la Ligue 1 à l’issue des rencontres de la 8e journée.

Ainsi, le Club Africain, l’Etoile du Sahel, la JS Kairouane, l’US Ben Guerdane et l’ES Zarzis ont écopé chacun d’une amende de 7500 dinars, tandis que des amendes de 2500 dinars ont été infligées au CS Sfaxien et à l’AS Marsa et de 1500 dinars à l’Espérance de Tunis et l’O.Béja.

De son côté, le dirigeant de l’Etoile du Sahel, Sabeur Ben Faraj, a écopé de deux matches d’interdiction de banc en plus d’une amende 5000 dinars.