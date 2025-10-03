La tendance boursière a été baissière sur la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2025. Pénalisé par la mauvaise orientation de la majorité des indices sectoriels, le TUNINDEX s’est délesté de –1 %, à 12 288 points. La performance annuelle de l’indice vedette demeure, néanmoins, en territoire positif (+24,2 %), selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, le volume total échangé sur la semaine écoulée a été relativement faible. Il a totalisé 24,1 MD, soit un volume quotidien moyen de 4,8 MD. Cela étant, la semaine a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT pour 2,6 MD.

Analyse des valeurs

Le titre STIP s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est hissée de +18,2 %, à 3,700 D. La valeur n’a pas drainé de flux la semaine.

Dans un volume anémique de 29 mille dinars, le titre TUNINVEST-SICAR a signé une avancée de 4,6 %, à 10,170 D.

Le titre SANIMED a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du producteur des articles sanitaires s’est effritée de –15,2 % à 0,670 D.

Le titre BNA ASSURANCES a affiché un parcours boursier décevant sur la semaine. L’action du bras assurantiel du groupe BNA a reculé de –7,5 %, à 3,100 D. La valeur a brassé un volume hebdomadaire global de 135 mille dinars.

SFBT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action du champion national des boissons a fait du surplace à 12,840 D.

La valeur a alimenté le marché avec des capitaux relativement nourris de 6 MD.

Les nouvelles du marché

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la société SOTUVER et du public qu’il a demandé à ladite société d’informer le marché de l’état d’avancement du projet d’ouverture du capital et de donner suite au communiqué de presse publié par la société.

En réponse, la société SOTUVER a présenté les informations suivantes : « Nous faisons suite à notre communiqué en date du 24 juin 2025 pour informer le public de l’état d’avancement du projet de partenariat stratégique avec un opérateur industriel international. La phase des audits d’acquisition est clôturée, et les documents contractuels de la transaction ont été élaborés sont en phase avancée de négociation. Conformément à la réglementation, le dossier a été soumis début septembre au ministère du Commerce et du développement des Exportations. A ce stade, et étant donné notamment les délais d’examen du Conseil de la Concurrence, il est attendu une signature de la documentation contractuelle d’ici la fin de l’année 2025. Aucun document engageant n’a été signé entre les parties à ce jour. Les actionnaires de la Sotuver informeront le public dès la signature de la documentation contractuelle.