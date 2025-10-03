Une exposition collective d’arts plastiques “Cloches & Couleurs” organisée sous la supervision de l’artiste plasticienne Leila Guesmi sera présentée au public lors du vernissage prévu le 4 octobre 2025 à 17h à l’Espace Culturel Aykart à Bab Laassal à Tunis, indiquent les organisateurs.

Participent à ce rendez-vous haut en couleurs Mohamed Karray, Hafedh Bakkouri, Leila Guesmi, Najet Sahraoui, Amor Mabrouk, Mahmoud Amamou, Mohamed-Ali Abid, Jamila Akrout, Tarek Belhaj Yahia, Aouatef Daghsen, Dhouha Gara, Fathi Mabrouk, Mariem Njah et Nadia Seddik.