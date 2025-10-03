Le Centre Arabe de Recherches et d’Études des Politiques (CAREP) organise, le mardi 7 octobre 2025 à Tunis, une table ronde pour marquer le deuxième anniversaire du « déluge d’Al-Aqsa » sous le thème « La guerre de génocide à Gaza… le savoir, l’image et les politiques de la mort ».

Cette rencontre-débat réunira une pléiade d’universitaires tunisiens et palestiniens. Parmi les intervenants figurent Ibrahim Rifai, chercheur palestinien et professeur de sciences politiques à l’Université de Tunis, ainsi que Hani Moubarak, écrivain et chercheur palestinien, spécialiste en communication. Ils seront accompagnés de Mohsen Bouazizi, professeur de sociologie, et de Foued Ghorbeli, maître de conférences en sociologie, tous deux enseignants à l’Université de Tunis.