Des températures supérieures aux normales saisonnières sont attendues au cours du dernier trimestre de 2025 (octobre-novembre-décembre), selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, l’INM précise que les précipitations devraient être normales à légèrement inférieures à la moyenne, dans la plupart des régions du pays.

Pour la période de référence 1991-2020 et selon les zones géographiques de la Tunisie, le climat de ce trimestre se caractérise par une température moyenne variant considérablement d’une région à une autre. Elle variera de 11,8°c à Thala, à 19,3°c à Djerba. Les zones côtières et le Sud-est (Gabès, Médenine et Tataouine) étant plus chaudes que les régions montagneuses de l’intérieur (Thala, Le Kef, Kasserine).

Pour les précipitations, un gradient entre le Nord et le Sud du pays sera observé. Les cumuls sont plus importants au Nord: Tabarka (443,1 mm); Bizerte ( 267,3 mm)) et à l’Ouest du pays. Elles chuteront rapidement à moins de 100 mm dans les régions intérieures et sahariennes (30,1 mm à Tozeur et 22,5 mm à El Borma).

En octobre, la Tunisie connaîtra un rafraîchissement progressif après la chaleur de la fin de l’été. Les températures moyennes varieront entre 17°c dans les reliefs de l’Ouest et 25°c à l’extrême sud. Pour les précipitations, le Nord enregistrera des pluies relativement importantes, avec des cumuls souvent compris entre 60 mm et 120 mm, tandis que le centre et le sud resteront plus secs, avec des cumuls généralement inférieurs à 60 mm.

En novembre, la Tunisie entrera pleinement dans la saison fraîche avec une nette baisse des températures qui varieront en moyenne entre 11°c dans les régions de l’Ouest et 19°c dans l’extrême Sud. Côté précipitations, le Nord restera la zone la plus humide recevant entre 40 mm et 160 mm, alors que le Centre et le Sud connaîtront par un climat beaucoup plus sec, avec des cumuls souvent inférieurs à 411 mm.

En ce qui concerne le mois de décembre, il correspond à la période hivernale et sera caractérisé par un climat doux à frais.

Selon les normales climatiques de la période 1991- 2020, les températures oscilleront généralement entre 7,5°c et 15°c avec une moyenne autour de 12,5°c. La pluviométrie sera alors plus importante, atteignant en moyenne 80 mm, mais elle présente de fortes disparités spatiales: les précipitations les plus abondantes concerneront le Nord- Ouest et l’extrême Nord, tandis que le Sud restera particulièrement sec.