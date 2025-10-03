Vingt projets dans le secteur des arts plastiques et de la photographie ont été sélectionnés pour bénéficier d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au titre de l’année 2024.

Le ministère des Affaires Culturelles a publié, jeudi, la liste des artistes bénéficiaires et leurs projets qui s’articulent autour de différentes thématiques, à l’instar de l’esthétique et l’expérience humaine dans les arts plastiques, la céramique entre patrimoine et créativité, la place de l’art en milieu scolaire et la calligraphie.

Certains artistes plasticiens dans la liste proposent des projets d’expositions personnelles.

D’après la liste publiée par le ministère, les financements alloués à l’ensemble des projets retenus sont autour de 400 mille dinars, avec des sommes qui varient entre 10 et 45 milles dinars pour chaque projet.

La liste des bénéficiaires comprend: Ibtissem Ben Kilani, Leila Selmaoui, Akram Boujnah, Rabiaa Sekik, Anissa Meherzi, Sana Jamali Amari, Kaouther Sekik, Mohamed Ali Darouiche, Abdelhafidh Telili, Chaima Zaafouri, Mohamed Khaled Hamdi, Tarek Sahbani, Sophia Guerfal, Khouloud Dridi, Helmi Bouteraa, Hadhami Soultan, Fatma Hamroussi, Neji Tthebti, Ali-Lamjed Nouri et Ghada Dridi.

Notons que les bourses du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique concernent diverses catégories créatives et littéraires telles que la musique, la danse, les spectacles, le patrimoine culturel, les métiers d’art, les arts de la scène, les arts audiovisuels, la littérature, l’édition, les arts plastiques et la photographie.

Les subventions sont destinées aux porteurs de projets créatifs, qu’ils soient artistes de diverses spécialités, écrivains, chercheurs, ou diplômés des instituts supérieurs. Sont également concernés les détenteurs de cartes professionnelles et artistiques, ainsi que les associations, les structures de production et les institutions publiques et privées actives dans le domaine artistique.