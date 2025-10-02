Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Vladimir Petkovic, a retenu 26 joueurs pour les deux derniers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026. La liste, annoncée jeudi, inclut deux éléments de l’Espérance de Tunis : l’attaquant Youcef Belaïli et le défenseur Mohamed Amine Tougaï.

Les Verts affronteront la Somalie le 9 octobre à Oran (17h00), puis l’Ouganda le 14 octobre à Tizi-Ouzou (17h00), dans le cadre des 9e et 10e journées du groupe G.

Zidane et plusieurs nouveaux visages

Cette sélection est marquée par la première convocation du gardien Luca Zidane (FC Grenade/Espagne), qui a récemment changé sa nationalité sportive. Elle intègre également trois nouveaux défenseurs : Rafik Belghali (Hellas Vérone/Italie), Samir Chergui (FC Paris/France) et Mehdi Dorval (SSC Bari/Italie).

Des absences notables

Petkovic devra composer sans quatre cadres, tous blessés : Mohamed Farsi (Colombus Crew/États-Unis), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/Angleterre), Youcef Atal (Al-Sadd SC/Qatar) et Houssem Aouar (Ittihad Djeddah/Arabie saoudite).

L’Algérie solide leader du groupe G

Après la 8e journée disputée en septembre, l’Algérie mène le groupe avec 19 points. Elle devance de quatre longueurs le Mozambique et l’Ouganda (15 pts chacun). La Guinée suit avec 11 points, devant le Botswana (9 pts) et la Somalie (1 pt).

Pour rappel, les premiers des neuf groupes se qualifient directement pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage de la CAF, dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA.