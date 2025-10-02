La 9ᵉ édition de l’Ultra Mirage El Djérid (UMED), événement phare de l’ultra-trail en Afrique du Nord, s’est tenue le 27 septembre 2025 dans le somptueux décor désertique du lac Chamsa à Tozeur. Réunissant près de 500 participants issus de 29 nationalités, la compétition a proposé ses parcours phares de 50 km et 100 km, tout en introduisant cette année une nouvelle distance de 25 km, la course Assurance BIAT Ultra Trail.

Sur le parcours phare de 100 km, Rachid El Morabity s’est imposé en 8 h 36 min 47 s, tandis que chez les femmes, Elien Janssen a remporté la victoire en 11 h 38 min 21 s, faisant tous deux preuve d’une endurance et d’une ténacité remarquables.

Sur la distance de 50 km, les titres sont revenus à Walid Mrad chez les hommes et à Bouchra Lundgren Eriksen chez les femmes, signant chacun une performance de haut niveau.

Quant à la nouvelle épreuve Assurance BIAT Trail 25 km, Mourad Zamouri a décroché la première place en 1 h 59 min 33 s, tandis que Josephine Durin s’est distinguée chez les femmes avec un temps de 3 h 11 min 31 s. Ces performances de haut niveau ont consolidé la renommée internationale de l’Ultra Mirage El Djérid, confirmant son statut d’événement sportif emblématique du désert tunisien et rendez-vous incontournable de l’ultra-trail mondial. Les taux de finissants, particulièrement élevés, reflètent la rigueur et la détermination, détermination des coureurs : 97 % sur le 25 km, 92 % sur le 50 km et 86 % sur le 100 km.

L’Ultra Mirage ne se limite pas à une performance sportive : c’est une aventure humaine, culturelle et solidaire. Fidèle à une collaboration de longue date, Assurances BIAT a renouvelé son engagement en soutenant des initiatives concrètes au service du développement local. Pour cette édition, une salle multimédia de dernière génération a été inaugurée à la Maison des Jeunes de Tozeur. Cet espace offre aux jeunes un accès privilégié à des outils éducatifs et technologiques, favorisant leur créativité, leur autonomie et leur engagement citoyen. Ce projet illustre pleinement la stratégie RSE d’Assurances BIAT, centrée sur l’humain, l’éducation et l’ancrage territorial, afin de bâtir un avenir plus inclusif et porteur pour les communautés locales.

Mehdi Masmoudi, directeur général d’Assurances BIAT, a souligné que cette édition illustre parfaitement les valeurs partagées entre la course et l’entreprise :« L’Ultra Mirage El Djérid n’est pas seulement une compétition ; c’est une véritable célébration de la résilience, du dépassement de soi et de la solidarité. Au-delà de notre soutien à la course, nous voulons renforcer notre impact local à travers des actions concrètes, comme la rénovation de la salle multidisciplinaire de maison des jeunes de Tozeur que nous avons réalisé l’année dernière et la création de cette salle multimédia. Cette dernière offrira aux jeunes un espace dédié pour explorer et développer leurs compétences en robotique. Ils pourront y créer des clubs dynamiques, échanger des idées et travailler sur des projets innovants.

Il a ajouté « Grâce à cette initiative, ils auront également l’opportunité de représenter leur région lors de concours nationaux et internationaux, renforçant à la fois leur expérience pratique et leur esprit de compétition. Ces initiatives reflètent notre détermination à accompagner le développement social, culturel et économique du territoire. »

De son côté, Amir Ben Gacem, fondateur et organisateur de l’Ultra Mirage a déclaré que « Cette 9ᵉ édition restera dans l’histoire comme l’année de tous les records : un nombre inédit de participants, une diversité de nationalités jamais atteinte et un taux exceptionnel de coureurs franchissant la ligne d’arrivée. Ce qui consacre un nouveau cap dans le rayonnement international de l’Ultra Mirage. Plus que jamais, cette course s’impose comme un pont entre les cultures, portée par la passion, le dépassement de soi et l’engagement, prouvant que le sport est un formidable moteur de rencontre, d’inspiration et de transformation. »

En alliant excellence sportive et action sociale, l’Ultra Mirage El Djérid continue de tisser des liens durables entre les coureurs du monde entier et la communauté locale. L’événement agit désormais comme un moteur de développement pour les régions, en mettant en lumière le patrimoine naturel et culturel du sud tunisien. Le partenariat avec Assurances BIAT, fidèle à ses valeurs de solidarité, de partage et de développement inclusif, contribue à ancrer l’Ultra Mirage comme une référence incontournable dans le paysage sportif international, tout en laissant une empreinte positive et durable dans la région de Tozeur.

A propos d’Assurances BIAT :

Assurances BIAT, filiale de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), première banque privée du pays, se distingue comme une compagnie multibranche de premier plan, notamment sur le segment de l’Assurance Vie. Bénéficiant des synergies avec sa maison mère et les filiales financières du Groupe BIAT, Assurances BIAT consolide sa position de leader de la Bancassurances grâce à une expertise solide et une compétence éprouvée de ses équipes.

La compagnie s’engage à accompagner ses clients particuliers, professionnels et entreprises, à chaque étape de leur vie et de leur développement. En offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques et des prestations de qualité, Assurances BIAT propose une gamme complète de produits et services incluant l’assurance vie, la prévoyance, la santé et l’assurance dommages.

Assurances BIAT place la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités. Elle s’engage à fournir un service d’excellence tout en bâtissant des relations de confiance sur le long terme avec chacun de ses clients.

Dans le cadre de son engagement citoyen, Assurances BIAT soutient activement des initiatives qui allient sport, respect de l’environnement et développement local.