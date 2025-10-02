La Flottille Soumoud comptait 44 navires. Son objectif : atteindre Gaza et dénoncer le blocus en place depuis plus de quinze ans. D’après les organisateurs, 40 bateaux ont été interceptés ou piratés par les forces israéliennes. Un seul a franchi la barrière et pénétré les eaux palestiniennes, une première depuis vingt ans.

Plus de 500 militants venus de 40 pays ont pris part à l’action. L’arrestation de 28 d’entre eux, dont un Tunisien, a déclenché une vague de réactions politiques et diplomatiques.

Arrestations et transferts forcés

Les passagers arrêtés ont été conduits au port israélien d’Ashdod. Les autorités envisagent des poursuites judiciaires ou une déportation. La présence de ressortissants étrangers a donné à l’affaire une dimension internationale.

Mobilisation en Tunisie et dans le monde

En Tunisie, la réaction a été immédiate. Manifestations et prises de position officielles ont dénoncé l’opération israélienne. Les appels à l’unité arabe se sont multipliés pour exprimer un soutien à Gaza.

À l’étranger, Rome, Berlin, Barcelone, Paris, Istanbul et Athènes ont vu des rassemblements. L’ONU a parlé de « kidnapping illégal ». Le Parlement européen a qualifié l’acte de « criminel ».

Messages de solidarité et pressions diplomatiques

Des activistes ont rappelé que la mission était humanitaire et dénoncé l’inhumanité du blocus. Plusieurs pays européens — France, Irlande, Espagne, Turquie et Suisse — ont exigé le respect du droit maritime et demandé des garanties sur la sécurité des détenus.

Un symbole qui persiste

Malgré les arrestations et les menaces judiciaires, la Flottille de la Résilience demeure un symbole de contestation et de solidarité internationale avec Gaza.

(Source: AL WATANIA 1)