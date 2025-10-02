La Polonaise Iga Swiatek, numéro deux mondiale, a été sortie du WTA 1000 de Pékin dès les huitièmes de finale. Elle s’est inclinée mercredi face à l’Américaine Emma Navarro, 17ᵉ mondiale, en trois sets (6-4, 4-6, 6-0).

Une rencontre à rebondissements

Le duel a duré près de deux heures et demie. Les deux joueuses ont d’abord livré une bataille équilibrée. Navarro a pris l’avantage dans le premier set (6-4). Swiatek a réagi au deuxième, remportant la manche sur le même score. Mais dans la manche décisive, la Polonaise s’est totalement effondrée, incapable d’inscrire le moindre jeu.

Une série stoppée pour Swiatek

Swiatek arrivait pourtant en confiance après son succès au tournoi de Séoul, son 25ᵉ titre en carrière. Elle avait même eu deux occasions de combler son retard dans le troisième set, à 0-3, avant de céder. Cette défaite marque sa première face-à-face perdu contre Navarro.

Navarro confirme sa progression

À 24 ans, Emma Navarro n’a pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem et ne compte que deux titres WTA à son palmarès. Mais sa victoire contre Swiatek confirme son ascension sur le circuit. Elle atteint ainsi les quarts de finale d’un WTA 1000, une étape importante dans sa progression.

Un quart de finale 100 % américain

En quart, Navarro affrontera sa compatriote Jessica Pegula, tête de série numéro 7. Pegula s’est imposée face à l’Ukrainienne Marta Kostyuk (6-3, 6-7 [7/4], 6-1), après un match disputé en trois sets. Cette affiche 100 % américaine promet un duel serré pour une place en demi-finale à Pékin.