L’Espérance Sportive de Tunis a signé un succès net (3-0) sur la pelouse de l’AS Marsa, grâce à des buts de Mohamed Amine Tougai (45’), Florian Danho (67’) et Achraf Jabri (90+3’). Avec ce résultat, les Sang et Or confirment leur retour en force et restent au contact du leader.

Duel accroché à Sousse

À Sousse, l’Étoile du Sahel et le Stade Tunisien se sont neutralisés (1-1). Mohamed Saïd Ben Mazouz avait ouvert le score pour les Étoilés (66’), avant que Rayan Smaali n’égalise pour le leader actuel (88’). Ce partage des points permet au Stade Tunisien de conserver la première place avec 18 points.

Match fermé à Sfax

Le duel entre le CS Sfaxien et l’US Monastir s’est conclu sur un score nul et vierge (0-0). Les Monastiriens restent invaincus, mais perdent l’occasion de recoller au podium.

Les rencontres du week-end

Dimanche, le Club Africain a dominé l’US Ben Guerdane (2-0) grâce à un doublé de Firas Chawat (15’ sp, 61’). Le CA Bizertin a pris le dessus sur la JS Kairouan (1-0, but d’Ahmed Amri à la 50’), tandis que l’Olympique de Béja s’est imposé contre l’ES Metlaoui (1-0, but d’Islem Chalghoumi à la 12’).

À Zarzis, l’ES Zarzis a cédé face à l’AS Soliman (1-3), malgré un but de Nshutti Innocent (45’). Les visiteurs ont marqué par Jacques Diarra (4’), Mannoubi Haddad (42’ sp) et Kebba Sowe (88’ sp).

Vendredi, la JS Omrane avait battu l’AS Gabès (2-1) avec des réalisations de Sami Hammami (7’) et Haroun Kouki (82’), contre un but de Hosni Guezmir (40’).

Classement serré en haut du tableau

Après cette 8e journée, le Stade Tunisien mène avec 18 points, suivi de l’Espérance (17) et du Club Africain (16). L’ES Zarzis occupe la 4e place avec le même nombre de points que les Clubistes. L’US Monastir reste dans le haut de tableau avec 14 points. En bas du classement, l’Olympique de Béja ferme la marche avec 5 unités.