La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a annoncé, mercredi, la réouverture prochainement de deux établissements publics de protection des personnes âgées dans les gouvernorats de Kairouan et de Kasserine.

Elle a indiqué, au cours d’une conférence organisée par le ministère de la famille à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des personnes âgées (1er Octobre) que ces deux établissements seront réalisés selon les normes de haute qualité en vue de renforcer la capacité d’accueil nationale et de répondre aux demandes de prise en charge.

La ministre a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à promouvoir la prise en charge institutionnelle.

Dans ce sens, Jebri a souligné l’importance de la contribution du secteur privé à ce secteur, notant que le nombre des centres de personnes âgées privés, placés sous la tutelle du ministère, s’élève à 25 offrant des services sociaux et de santé payants.

Elle a relevé que le secteur public compte actuellement 13 établissements accueillant près de 400 personnes âgées sans soutien familial, qui sont pris en charge par une équipe de médecins, de personnel paramédical, d’assistantes sociales et de psychologues.

La ministre de la famille a souligné que son département œuvre à appliquer son plan opérationnel selon une approche globale et multidimensionnelle et à modifier ses programmes spécifiques afin de les adapter aux changements et ce, dans le cadre de sa stratégie nationale multisectorielle en faveur des séniors à l’horizon 2030.

Dans la même perspective, elle a indiqué que son département s’emploie à garantir un cadre législatif organisant le secteur des séniors à travers la révision du cahier des charges relatif à la création et à la gestion des établissements de protection et d’hébergement et le renforcement du cadre juridique relatif aux personnes âgées.

De son côté, le directeur général du département des personnes âgées au ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amid Laameri a fait savoir que le ministère encourage l’investissement privé en matière de prise en charge des personnes âgées, précisant que le nombre des établissements privés s’élève actuellement à 25, fournissant des services sociaux et de santé payants.

Il a souligné que la prise en charge institutionnelle demeure l’un des aspects fondamentaux pour le bon fonctionnement de ce secteur, rappelant que le ministère œuvre à parachever les projets de construction, de réaménagement et d’équipement des nouveaux établissements qui ouvriront leurs portes prochainement.

Le responsable a signalé que le ministère de la famille poursuit la mise en œuvre du programme de placement familial qui accorde une subvention mensuelle de 350 d aux familles accueillant des personnes âgées sans soutien familial afin de leur garantir une prise en charge digne dans un environnement familial.

“Ce programme a profité à 456 personnes âgées moyennant une enveloppe de plus de 1,6 millions de dinars au cours de l’année 2025”, a-t-il ajouté.