Le Tunisien Yassine Gharbi (catégorie T54) a validé sa place en finale du 1500m fauteuil roulant lors des championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi. Initialement classé sixième de sa série après avoir été percuté par un concurrent, il a bénéficié de l’acceptation de la réclamation déposée par la délégation tunisienne.

Déjà titré mardi sur le 400m T54, Gharbi a offert à la Tunisie sa première médaille d’or dans ces Mondiaux. Il sera désormais en lice pour un nouveau podium sur le 1500m.

Ktila vise le podium sur 100m

Autre représentant tunisien en lice, Walid Ktila (T34) prendra part, jeudi, à la finale du 100m fauteuil roulant, sa distance de prédilection. Après avoir manqué de peu le podium sur le 400m, il aura l’occasion de se rattraper sur son épreuve favorite.

Un bilan déjà riche pour la Tunisie

Au terme des épreuves disputées jusqu’ici, la Tunisie totalise quatre médailles :

Or : Yassine Gharbi au 400m fauteuil roulant (T54).

Argent : Yassine Guennichi au lancer de poids (F36).

Argent : Maroua Brahmi au lancer de massue (F32).

Bronze : Raoua Tlili au lancer de poids (F41).

Les performances des athlètes tunisiens confirment la régularité du pays dans les grandes compétitions internationales de para-athlétisme, où il figure régulièrement parmi les nations les plus médaillées.