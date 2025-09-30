Nécessité de réduire la consommation de sel alimentaire, car le corps est capable de stocker les sels pendant une période pouvant aller jusqu’à 40 jours

L’endocrinologue et diabétologue à l’hôpital régional de Gafsa, Mehdi Kalthoum, recommande de réduire la consommation du sel alimentaire (chlorure de sodium) et de ne pas dépasser la quantité recommandée, estimée à 6 g par jour, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP qu’il est recommandé de ne pas consommer de sel en excès, car l’organisme est capable de stocker la quantité de sel dont il a besoin pendant une longue période pouvant aller jusqu’à 40 jours.

Il a ajouté que les sels peuvent être obtenus à partir des légumes, de l’eau et des féculents, et qu’il faut donc réduire la quantité de sel ajouté dans les aliments afin qu’elle ne dépasse pas 6 g, soit l’équivalent d’une petite cuillère par jour. Il a également recommandé d’éviter de consommer des aliments salés contenant de grandes quantités de sels, tels que le thon, les sardines, les crevettes et le maïs.

Le spécialiste a conseillé aux patients souffrant d’hypertension artérielle de réduire leur consommation de « chlorure de sodium » à 3 à 4 g par jour, mettant en garde contre les conséquences d’une consommation excessive de sel, qui peut provoquer la HTA, une insuffisance rénale, une hypertrophie du muscle cardiaque et une artériosclérose.

Il a indiqué que le « chlorure de sodium » pouvait être remplacé par des sels naturels tels que le sel de l’Himalaya, le citron ou le vinaigre.