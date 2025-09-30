Pays en stress hydrique avec un volume annuel d’environ 420 mètres cubes d’eau par habitant, la Tunisie a fait de la gestion de cette ressource une thématique principale de son pavillon national à l’Exposition Universelle 2025 qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon.

Dès son accès au pavillon, les visiteurs ont droit à un parcours immersif, savamment conçu par les architectes Mourad Zoghlami et Meriem Chayeb, décrivant le rapport du pays à l’eau et reflétant les menaces qui pèsent sur cette ressource : Des hologrammes de masques carthaginois prennent vie, murmurant, leur inquiétude face aux maux modernes : pollution, réchauffement climatique et destruction de ce trésor précieux. Chaque reflet, chaque son, marque l’esprit des visiteurs, invités tout juste après à découvrir les pratiques ancestrales de gestion et de préservation des ressources en eau en Tunisie (aqueduc de Zaghouan, temple des eaux, mécanismes de collecte des eaux pluviales à la grande mosquée de Kairouan…).

En poursuivant ce voyage immersif, les visiteurs plongent ensuite dans une Tunisie moderne, qui expose, avec fierté, certaines de ses innovations, dont une machine capable d’affiner et d’extraire la vapeur d’eau présente dans l’air. Une technologie prometteuse dans un contexte national et mondial de stress hydrique croissant. Cette technologie est développée par Kumulus Water, startup tunisienne spécialisée dans l’ingénierie hydrologique et fondée avec la vision de démocratiser l’accès à une eau propre.

Dans une déclaration accordée aux médias, en marge de la semaine du Tourisme tunisien qui se tient du 29 septembre au 1 er octobre 2025, le directeur du pavillon national, Sami Hassene a déclaré que « la Tunisie participe de manière régulière aux expositions universelles. À travers l’exposition actuelle, le pays a voulu se présenter comme un carrefour de savoirs, ouvert à l’innovation et aux collaborations internationales, dans des domaines vitaux tel que la gestion de l’eau ».

Et d’ajouter « le pavillon tunisien, d’une superficie de 300 m², est axé sur trois thématiques à savoir la gestion et utilisation optimale des ressources en eau, le patrimoine alimentaire et produits locaux et les progrès en science et en médecine ».

« Ce pavillon a accueilli environ 570 mille visiteurs, dont des délégations officielles depuis le début de l’exposition le 13 avril dernier, et bénéficié d’un grand intérêt de la part des visiteurs ainsi que d’une grande couverture médiatique par la presse locale et internationale ».

Du 13 avril au 13 octobre 2025, Osaka accueille l’Exposition Universelle 2025 sur l’île artificielle de Yumeshima. Son thème principal est : « Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain». Il s’agit de la deuxième exposition universelle du Japon, après l’événement d’Osaka en 1970. L’Expo 2025 Osaka devrait accueillir environ 28 millions visiteurs, y compris 3,5 millions d’étranger. 158 pays ont participé à cette Exposition, ce qui représente le nombre le plus élevé de participants dans l’histoire des Expositions organisées au Japon.