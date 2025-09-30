Le nombre de logements en Tunisie a été multiplié par quatre, passant de 1 021 800 unités à plus de 4 millions, entre 1975 et 2024. Parmi ce total, 80,7 % des logements sont habités et 19,3 % sont vacants, selon une note intitulée «Flash Logements», publiée par l’Institut National de la Statistique (INS).

Entre 2014 et 2024, le parc immobilier s’est accru de 975 700 logements, contre 3 289 900 unités recensées en 2014. Cela représente une hausse moyenne nette de 97 600 logements par an. Le recensement de 2024 a dénombré 3 095 900 logements en milieu urbain (72,6 %), contre 1 169 800 en milieu rural (27,4 %).

Selon l’INS, la tendance était inverse en 1975, dans la mesure où on comptait alors 557 300 logements ruraux contre 464 500 urbains. C’est à partir de 1984 que le nombre de logements urbains a dépassé celui des logements ruraux, et depuis, l’écart n’a cessé de se creuser.

Sur la période intercensitaire 2014-2024, c’est le gouvernorat de Nabeul qui a enregistré l’augmentation la plus élevée, avec 85 100 nouveaux logements, suivi de près par Sfax avec 80 900 unités. D’importantes hausses ont également été observées à Sousse (78 600 logements) et à Tunis (61 700).

À l’inverse, les plus faibles progressions ont concerné Tozeur, qui n’a gagné que 7 500 logements, ainsi que le Kef (11 900) et Siliana (13 300).

S’agissant du type du logement, les données montrent que le type de logement le plus répandu au niveau national est le logement jumelé ou étage jumelé, représentant près de la moitié des habitations (49,1 %).

Les villas ou duplex suivent avec 26,1 %, Les logements traditionnels comme les houch, dar arbi et borj constituent encore 15,9 % du parc. Les appartements restent minoritaires (8,4 %). Enfin, les logements rudimentaires sont très rares (0,5 %).

Pour ce qui est du mode d’occupation, l’Institut révèle que 3440207 des logements sont occupés au moment du recensement. Les logements occupés représentent 80,7 % de l’ensemble des logements, 82,4% en milieu urbain et 75,9% en milieu rural.

Deux autres catégories de logements sont importantes de par leur taille. Il s’agit d’une part des logements secondaires ou à la disposition de ménages résidant à l’étranger au nombre de 383,1 mille et d’autre part des logements vacants au nombre de 424,9 mille.

Ces deux catégories représentent respectivement 9% et 10% de l’ensemble des logements.

La quasi-totalité des logements en Tunisie sont raccordés au réseau d’électricité

Par ailleurs, les données nationales indiquent que les logements d’une seule pièce ne représentent que 2,8 % de l’ensemble, contre 7,3 % pour ceux de cinq pièces et plus. Les logements de trois pièces constituent la catégorie la plus répandue (46,6 %), suivis par les logements de quatre pièces (25 %) et de deux pièces (18,3 %).

Concernant les logements occupés selon le nombre de pièces, la structure a profondément évolué depuis 1975. La proportion des logements d’une seule pièce, qui représentait 40,9 % il y a près d’un demi-siècle, a chuté pour atteindre seulement 2,8 % en 2024.

À l’inverse, les logements de trois pièces et de quatre pièces ont vu leurs parts progresser de manière continue sur toute la période 1975-2024, traduisant une nette amélioration des conditions de logement des ménages tunisiens.

S’agissant de la superficie couverte des logements, la comparaison entre 2014 et 2024 révèle une nette amélioration. Les habitations tendent désormais à être de taille moyenne.

En effet, la proportion des logements ayant une superficie comprise entre 50 m² et 199 m² est en progression sur la période, tandis que celle des logements de moins de 50 m² est en recul. En revanche, on observe une diminution de la part des logements de grande superficie, c’est-à-dire ceux dépassant 200 m², par rapport à 2014.

En ce qui concerne les matériaux de construction, le recensement révèle une prédominance quasi totale de la pierre, de la brique, de la dalle et du béton. En effet, 99,8 % des logements ont leurs murs et toits réalisés à partir de ces matériaux, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

En matière d’équipements de base, la quasi-totalité des logements en Tunisie sont raccordés au réseau d’électricité, avec un taux de 97,7 % au niveau national, soit 97,9 % en milieu urbain et 97 % en milieu rural. Autrement dit, le pays est pratiquement entièrement électrifié.

Pour ce qui est de l’accès à l’eau potable, la SONEDE assure la desserte de 96,3 % des logements urbains, mais seulement de 61,4 % des logements ruraux. Au total, 87,3 % des logements du pays sont branchés à son réseau.

Le réseau d’assainissement de l’ONAS couvre quant à lui 82 % des logements en milieu urbain, contre à peine 8 % en milieu rural, ce qui représente une couverture globale de 62,9 % au niveau national.

Enfin, l’usage de l’énergie solaire reste encore marginal. Seuls 3 % des logements en bénéficient, avec une part légèrement plus élevée en milieu urbain (3,5 %) qu’en milieu rural (1,4 %).