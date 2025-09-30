Après l’annonce de son lancement début septembre, le programme 216 Capital Venture Accelerator, porté par 216 Capital en partenariat avec la plateforme mondiale d’innovation Plug and Play, entre dans sa phase active : les candidatures pour les startups sont officiellement ouvertes.

Un programme pour rendre les startups “investment-ready”

Le 216 Capital Venture Accelerator est un programme de six mois conçu pour identifier, préparer et connecter jusqu’à 20 startups aux investisseurs, partenaires corporates et marchés internationaux.

Ce que le programme offre aux startups sélectionnées

un ticket d’investissement de 50 000 € par startup,

des sessions personnalisées avec des mentors et VC internationaux, avec possibilité de tickets plus importants pour les projets les plus prometteurs à la fin du programme.

A l’issue du programme, les startups bénéficieront d’une intégration dans le réseau global Plug and Play. Avec plus de 60 implantations dans le monde et plus de 30 licornes issues de son réseau (Dropbox, Guardant Health, Honey, PayPal…), Plug and Play met à disposition des startups un accès continu aux investisseurs, mentors et partenaires internationaux.

Candidatures ouvertes dès aujourd’hui

Les startups intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne dès aujourd’hui jusqu’au 31 octobre 2025 : www.216capital.vc/venture-accelerator

Les critères d’éligibilité :

Être une startup technologique (pre-seed stage)

Compter au moins 50 % de ses effectifs basés en Tunisie

Disposer d’une entité juridique enregistrée en Tunisie (siège social ou filiale)

Avoir développé un prototype fonctionnel (MVP) ou une version plus avancée du produit, déjà lancé sur le marché

De préférence, avoir obtenu des premiers clients ou démontré des premiers résultats prometteurs.

Les fondateurs auront 4 semaines pour bien préparer leurs candidatures et remplir le formulaire.

A propos de 216 CAPITAL :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 CAPITAL est une société de Venture Capital spécialisée dans l’investissement Seed/Early dans les entreprises technologiques. 216 CAPITAL investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc

A propos de Plug and Play :

Plug and Play est une plateforme d’innovation mondiale. Basés à la Silicon Valley, nous avons mis en place des programmes d’accélération, des services d’innovation d’entreprise et un VC interne pour pousser des avancées technologiques plus rapidement que jamais. Depuis notre création en 2006, nos programmes se sont étendus à l’échelle mondiale pour inclure une présence dans plus de 60 sites dans le monde, donnant aux startups les ressources nécessaires pour réussir à Silicon Valley et ailleurs. Avec plus de 95 000 startups et 550 entreprises partenaires officielles, nous avons créé l’écosystème de startups par excellence dans de nombreux secteurs. Comptant plus de 30 licornes à notre communauté, avec des sorties de portefeuille réussies, notamment Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club et PayPal.

Pour plus d’informations, visitez www.plugandplaytechcenter.com