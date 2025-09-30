Le groupe chinois Jetty automativ technology, spécialisé dans la fabrication de composants électroniques automobiles, en particulier dans le câblage et connexions a inauguré le 8 septembre 2025 sa première usine à Borj Cedria, banlieue sud de Tunis.

Le groupe chinois Jetty, qui a mobilisé un investissement de 24 MDT pour la réalisation de ce premier site, se propose d’employer à terme 700 personnes.

Cet investissement va contribuer à l’augmentation du stock d’IDE chinois en Tunisie, estimé en 2023, par l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA) à 30,6 MDT.

Participant à la cérémonie d’inauguration, la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, a déclaré que cette implantation chinoise va accompagner la montée en gamme des IDE à forte valeur technologique et contribuer à l’amélioration de l’attractivité de la Tunisie pour les grands investisseurs internationaux.

Le secteur de la fabrication d’équipements et composants automobiles constitue, en Tunisie, l’un des pôles les plus prometteurs de l’industrie tunisienne. Au cours des dix dernières années, il a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 12 % et génère actuellement près de 120 000 emplois répartis sur plus de 300 entreprises.

