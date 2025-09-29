La salle omnisports de Radès accueillera, du 8 au 11 octobre prochain, un tournoi international de tennis de table réservé aux jeunes. Pas moins de 145 joueurs représentant 20 pays sont attendus, a indiqué lundi à l’agence TAP Ghazi Ben Hassan, conseiller technique national de la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT).

Un rendez-vous préparatoire avant les Championnats d’Afrique

Ce tournoi international servira de prélude aux Championnats d’Afrique seniors, programmés dans la même salle du 12 au 19 octobre. Il proposera des épreuves en simple garçons et filles dans les catégories U11, U13, U15, U17 et U19. Des compétitions de double mixte sont également prévues pour les catégories U19 et U15.

Une forte délégation tunisienne

La Tunisie sera largement représentée lors de cette édition avec 51 joueurs, dont 27 garçons et 24 filles. Cette présence renforcée traduit l’engagement de la FTTT à promouvoir la relève et à offrir une expérience internationale aux jeunes pongistes.

20 pays réunis à Radès

Outre la Tunisie, dix-neuf autres nations participeront à la compétition : Algérie, Cameroun, Égypte, Inde, Irak, Libye, Nigéria, États-Unis d’Amérique, Iran, Costa Rica, Espagne, France, Allemagne, Italie, Taipei chinois, Portugal, Suisse, Belgique et Russie.

La diversité géographique des délégations met en évidence le rayonnement croissant du tennis de table tunisien sur la scène internationale.