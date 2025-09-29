Fidèles à leur engagement en faveur du sport et de la solidarité, Ooredoo Tunisie et Samsung annoncent le coup d’envoi de la 2ème édition de la “Ooredoo Padel Cup Samsung”, qui se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 au complexe Padel Connection à La Soukra, Borj Louzir (Ariana).

Cet événement sportif majeur réunira des joueuses et joueurs passionnés autour d’un objectif commun : promouvoir la pratique du padel tout en soutenant une noble cause. En effet, l’intégralité des frais d’inscription, fixés à 30 DT par joueur, sera reversée à l’association ATAMCS (Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein), dans le cadre du programme RSE de Ooredoo, Tounes T3ich, et en lien avec la campagne internationale Octobre Rose.

Avec une dotation record de 35 000 DT, la compétition s’annonce comme l’un des rendez-vous sportifs les plus attendus de l’année, couvrant plusieurs catégories :

Hommes : P50 H, P100 H, P250 H, P500 H, P2000 H

Femmes : P50 F, P100 F, P500 F, P2000 F

Mixtes : P50 Mixte, P250 Mixte

Juniors : U-14, U-16

À travers ce tournoi, Ooredoo et Samsung réaffirment leur rôle de partenaires majeurs du sport en Tunisie et leur engagement sociétal en faveur de la santé et du bien-être.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Chez Ooredoo, nous croyons que le sport est un formidable levier de solidarité et de rapprochement. Avec la Ooredoo Padel Cup Samsung, nous souhaitons non seulement offrir aux passionnés une expérience sportive unique, mais aussi contribuer activement à la lutte contre le cancer du sein, une cause qui nous tient à cœur. »

La compétition est ouverte à toutes et à tous, amateurs comme confirmés.

Les inscriptions sont disponibles dès maintenant sur : www.ooredoo-padelcup.tn

