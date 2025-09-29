L’AC Milan s’est imposé dimanche contre Naples (2-1) et s’est emparé de la première place du championnat d’Italie. Réduits à dix à l’heure de jeu, les Rossoneri ont tenu bon face au champion en titre, invaincu en Serie A depuis février. Dans le même temps, la Roma a confirmé sa montée en puissance en disposant du Hellas Vérone (2-0).

Milan frappe d’entrée

À San Siro, il n’a fallu que trois minutes pour voir Milan ouvrir le score. Christian Pulisic a percé côté gauche avant de servir Alexis Saelemaekers au second poteau (1-0). L’Américain, omniprésent, a ensuite doublé la mise à la 31e minute, sur une passe de Youssouf Fofana (2-0).

Réduits à dix à l’heure de jeu [à vérifier], les Milanais ont résisté au retour napolitain. Naples, pourtant auteur d’un début de saison parfait, a vu sa série de 16 matches sans défaite en Serie A s’interrompre brutalement.

Naples freiné dans son élan

Champion en titre, Naples avait enchaîné quatre victoires pour démarrer la saison. Mais au Meazza, les hommes de [à vérifier] ont semblé dépassés. Malgré une réduction du score en seconde période [minute à vérifier], ils n’ont jamais réussi à renverser la tendance. Ce revers les relègue à égalité de points avec Milan et la Roma, mais derrière les Rossoneri à la différence de buts.

La Roma en embuscade

Au Stadio Olimpico, la Roma a maîtrisé son sujet contre Vérone. Artem Dovbyk a ouvert le score dès la 7e minute, avant que Matias Soulé ne valide la victoire en fin de match (2-0). Avec ce succès, les Giallorossi s’invitent eux aussi en tête de la Serie A, à égalité avec Milan et Naples (12 points).

Fiorentina toujours bloquée

Le derby toscan entre Pise et la Fiorentina s’est terminé sur un nul (0-0). La rencontre a été marquée par trois buts refusés et deux montants touchés. La Fiorentina reste engluée à la 15e place avec seulement trois points, sans victoire depuis le début du championnat. L’arrivée de Stefano Pioli sur le banc n’a pas encore changé la dynamique.