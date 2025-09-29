Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a signé, samedi 27 septembre 2025, avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères et de CARICOM de la République de Trinité-et-Tobago , Sean Sobers, une déclaration conjointe, portant sur l’établissement de relations diplomatiques entre la République tunisienne et la République de Trinité-et-Tobago.

Cette signature s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la Tunisie et les autres pays.

La déclaration conjointe a été signée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, au siège de la Mission permanente de la République tunisienne à New York, en marge des travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

“La signature de cette déclaration conjointe donne un caractère officiel aux relations entre les deux pays, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Elle consacre également la volonté commune des deux pays de construire des relations bilatérales, amicales et pacifiques, fondées sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies”, précise le texte du communiqué.