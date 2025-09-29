Le rôle du secteur touristique en tant que pilier de l’économie régionale a été au centre d’une séance de travail organisée, hier vendredi, au siège de la municipalité de Sfax.

Les participants ont examiné les défis auxquels fait face le tourisme dans la ville, notamment le manque de promotion, l’insuffisance des infrastructures touristiques et les difficultés d’ordre environnemental.

Lors de la séance, les professionnels du secteur ont appelé à un meilleur aménagement du circuit touristique de la médina, à l’installation de panneaux signalétiques aux entrées de la ville et à l’activation des stations de bus touristiques au centre-ville.

Le secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales, Farhat Brik, a souligné la nécessité d’une coordination entre toutes les parties concernées afin d’unifier les efforts, atteindre des objectifs communs et proposer des solutions concrètes pour relancer le secteur touristique.

L’amélioration des services et des infrastructures est, selon lui, essentielle pour offrir une image fidèle à la richesse historique et culturelle de Sfax.

La séance s’est déroulée en présence du délégué régional du tourisme, de représentants de la Fédération régionale des hôteliers, de la Fédération régionale du tourisme, des agences de voyages ainsi que de plusieurs cadres municipaux.