Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, vendredi soir, dans le cadre de sa participation aux travaux de la Semaine de Haut Niveau de la 80ᵉ Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, un groupe de compétences et de cadres tunisiens travaillant au sein du Secrétariat Général de l’ONU, ainsi que des jeunes volontaires tunisiens participant aux activités parallèles organisées en marge de cet événement international.

Il a, à cette occasion, souligné dans un discours prononcé au siège de la Mission Permanente de la Tunisie à New York, la volonté du président de la République, Kais Saied, de renforcer la communication avec les Tunisiens résidant à l’étranger, d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de les soutenir, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a mis en avant l’importance de ces compétences comme levier essentiel pour appuyer l’image de la Tunisie et consolider sa présence sur la scène internationale.

Nafti a également insisté sur le besoin du pays de compter sur tous ses citoyens pour contribuer, chacun à son niveau, à hisser haut le drapeau tunisien et participer activement au processus de développement et de progrès de la Tunisie.

Pour leur part, les participants ont exprimé leur gratitude pour cette initiative, affirmant leur fierté d’appartenir à la Tunisie et leur attachement à la représenter de la meilleure manière possible.