Le projet de construction de nouveaux établissements universitaires à Gabès se poursuit à des degrés d’avancement variés.

Un responsable chargé du suivi des travaux a indiqué, à l’Agence TAP, que ce projet concerne la réalisation de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia (16 millions de dinars) et de l’Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux (11,6 millions de dinars) dont les travaux réalisés jusqu’à présent ont atteint, respectivement, 80% et 22%.

Les travaux de construction de l’Institut des Etudes Juridiques (12,4 millions de dinars) ont atteint un taux d’avancement de 50%, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les travaux d’aménagement du restaurant universitaire Omar Ibn Khatab (5 millions de dinars) ainsi que de l’Institut Supérieur des Systèmes Industriels (7 millions de dinars) sont réalisés à présent à 40% et 90%, d’après la même source.