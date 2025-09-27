Le taux de remplissage des barrages tunisiens s’est élevé à 28,3%, à la date du 26 septembre 2025, avec des réserves en eau de l’ordre de 669 millions m3, en hausse de 27%, par rapport à la même période de l’année écoulée, d’après des données statistiques publiées, samedi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Comparée à la moyenne des trois dernières années (612,8 millions m3), cette augmentation est moins importante, ne dépassant pas 9,1%.

En Tunisie, les barrages du nord accaparent 91,6% de l’ensemble des réserves en eau (soit 613 millions m3). Ces barrages affichent un taux de remplissage de l’ordre de 33,1%, alors que ceux du centre et du Cap-Bon, atteignent un taux de remplissage respectif de 9,9 % (44,7 millions de m3) et de 18,4% (11,3 millions de m3).

Pour ce qui est des apports en eau enregistrés pour la seule journée du 26 septembre 2025, ils représentent 2,620 millions m3, dont presque la totalité provient des barrages du Nord.

L’utilisation totale de ces ressources hydriques a été estimée à 1,362 million m3.